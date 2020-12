HOMMAGE A SEYDA MARIAMA

Ce samedi 26 décembre 2020, Seyda Mariama Niass, au terme d’une vie pleine au service de l’éducation des enfants, du coran et de l’Islam, a été rappelée à Dieu, le souverain.Cette disparition est incontestablement une perte immense pour notre pays dans son entièreté mais surtout pour toutes les femmes qui reconnaissaient, en Seyda, un modèle inspirant et une référence, tenant des valeurs et des symboles qu’elle a incarnés de par sa marraine la sainte Mariama et par son engagement dans la pérennisation du précieux legs de son Vénéré père Cheikh Al Islam, à coté de ses illustres frères.Dans la peine et la grande tristesse, je présente mes condoléances au Khalif Général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima NIASS, à l’ensemble de la famille Niasséne et à tous les actrices et acteurs du système éducatif sénégalais, orphelin de Seyda.Je me joins aux prières de toute la nation et de la Ummah islamique pour souhaiter que le Bon Dieu l’accueille dans son paradis éternel.AMIINDakar, le 26 décembre 2020