Hommage de l’UPIC A FEU IBRAMIMA DIOUF

Le développement de nos entreprises, de nos Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Industries (PMI) est considéré, même pendant cette pandémie, comme un levier essentiel pour créer de la valeur, des richesses et des emplois. Depuis des décennies, de nombreuses stratégies, programmes, et politiques publiques sont mises en œuvre pour réaliser des objectifs de croissance économique forte, inclusive et durable.





Le Programme de Mise à Niveau reflète un cadre de progrès impulsé pour le Secteur privé du Sénégal avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers, notamment l’Agence Française de Développement (AFD), l’Union Européenne et l’ONUDI. Depuis 2005,une gamme d’offre de services sous la tutelle de l’état, ont permis à de nombreuses entreprises de se hisser aux standards internationaux de gestion, de production, de commercialisation, d’exportation, etc.





Monsieur Ibrahima Diouf, d’abord Secrétaire Permanent de l’UNACOIS, ensuite Directeur des PME, puis depuis 2012Directeur du Bureau de Mise à Niveau (BMN), est celui qui a contribué à élargir la durabilité des interventions jusqu’à leurs territorialisations du Nord au Sud du Sénégal. Plusieurs initiatives sont opérationnelles dans les régions de Saint Louis, Kédougou et en Casamance pour l’industrie minière, le secteur de l’Agro-alimentaire, du Tourisme et de la Pêche.





Fervent défenseur du rôle du Secteur Privé dans le développement, à travers ce programme en faveur de la promotion de la productivité et la compétitivité des entreprises, feu Ibrahima Diouf aura porté haut le flambeau de la « Mise à Niveau des entreprises » au plan national et à l’échelle de l’UEMOA.





Artisan clé de la mise en œuvre effective du Programme de Mise à niveau environnementale et énergétique, feu Ibrahima Diouf a permis aux entreprises accompagnées d’adopter des modes de production propre par la maîtrise de la pollution industrielle et de l’efficacité énergétique.





Sa disparition, laisse incontestablement le monde de l’Entreprise orphelin d’une expertise, d’un partenaire stratégique et d’un conseiller très à l’écoute des entrepreneurs du Sénégal.





Ses compétences avérées dans le développement des PME/PMI dans les Pays en Développement, ont été essentielles au BMN pour engager les entreprises sur la trajectoire de rentabilité et d’amélioration des performances de l’entreprise, dans la durabilité.

Sa courtoisie et sa générosité, envers les dirigeants d’entreprises, ont servi à dynamiser les mécanismes techniques et financiers nécessaires pour relever les défis structurels et organisationnels, de gains de compétitivité et de positionnement sur des marchés fortement concurrentiels.





Cet acteur engagé dans l’action publique a favorisé des innovations majeures et spécifiques au profit exclusif du Secteur privé par l’adaptation du concept et des outils à la cible des petites entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 à 500 millions de F CFA dans des zones à développement prioritaire.





Le caractère innovant dudit programme réside dans la mise en place d’une ligne de crédit verte initiale d’un montant de 8 millions d’euros au profit des entreprises à des conditions avantageuses, probablement un levier d’intégration de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF) dont l’entrée en vigueur a été officiellement actée le 1er Janvier 2021.





Les enjeux à venir sont énormes et le secteur privé Sénégalais compte plus que jamais sur la mise à niveau pour parfaire son rayonnement. Le temps n’étant pas à l’apprentissage, le futur patron de la mise à niveau devra être issu d’abord du sérail, maîtrisant parfaitement les mécanismes de la mise à niveau.





Feu Ibrahima nous quitte dix jours après l’entrée en vigueur officielle de la Zone de libre échange continentale Africaine ZLECAF.

Nous nous devons, d’honorer sa mémoire et de prolonger son capital-expérience dans la dimension économique et environnementale, en renforçant la synergie d’actions. L’Etat comme le Secteur Privé doivent permettre d’intensifier les interventions et de rendre les compétences disponibles au profit de nos entreprises.





Par ma voix, l’UPIC et son Conseil d’administration, ses entreprises membres et ses partenaires rendent ici un vibrant hommage à Feu Ibrahima Diouf, pour son engagement exemplaire au service de l’Entreprise.





Repose en paix Ibrahima.