Le chef de l’Etat Macky Sall : «Malgré la gloire, Papa Bouba est resté un homme simple, modeste et discret»

C’est l’ultime hommage de la nation à Papa Bouba Diop, ce vendredi 4 décembre, à l’aéroport international Blaise Diagne. Ce, lors de l’arrivée de la dépouille avant son inhumation au cimetière de Rufisque, demain samedi.Ayant pris part à la cérémonie où étaient présents parents, amis, autorités et certains de ses coéquipiers, en particulier ceux de l’épopée de 2002, le président de la République, Macky Sall, a livré son discours d’adieu à l’endroit de l’ancien international de football Papa Bouba Diop, décédé le dimanche 29 novembre 2020, à Lens (France).«De son club de Ndeffan Saltigué de Rufisque, au Jaraaf de Dakar, en passant par les meilleurs championnats européens, jusqu’au sommet du football mondial, Papa Bouba s’est forgé un brillant parcours, tel un rayon de soleil qui illumine tout sur son passage. Footballeur talentueux et intelligent, il était connu pour sa rage de vaincre hors du commun», a soutenu le chef de l’Etat.Avant de rappeler : «Nous avons tous en mémoire le fabuleux match d’ouverture de la Coupe du monde, le 31 mai 2002. Après une course époustouflante sur plus de 40 mètres, Pape Bouba inscrivit le premier but de cette édition, qui était également le tout premier but du Sénégal en Coupe du monde de football. Face aux champions du monde sortants, Papa Bouba et ses coéquipiers nous offrirent ainsi la victoire qui plaça pour la postérité le nom de notre pays sur la planète du football mondial.»A en croire le chef de l’Etat, «ce but et les deux autres qu’il marqua quelques jours plus tard, résumaient les qualités emblématiques de leur auteur : le courage, le sens du jeu, la détermination et le patriotisme».Cependant, dit Macky Sall, «ironie du sort, le 31 mai 2002, c’était un vendredi ; comme ce 4 décembre 2020».«Notre joie et notre liesse d’alors n’ont d’égales que notre tristesse et notre peine d’aujourd’hui. Papa Bouba était un joueur modèle, discipliné, convenant et affable, apprécié par ses dirigeants et ses coéquipiers, comme en attestent les témoignages élogieux de toutes parts. En lui, le sportif se confondait aussi avec l’homme. Malgré la gloire, Papa Bouba est resté un homme simple, modeste et discret. Ses parents, voisins et amis l’ont dit : Papa Bouba était un humaniste, courtois, généreux et pieux», a-t-il affirmé.Pour finir, le Président de la République s’est adressé au défunt Lion : «Papa Bouba Diop, Lion à la belle épopée. Maintenant que tu as poussé ton dernier rugissement, repose en paix pour l’éternité.»