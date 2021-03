Mort après sa "détention arbitraire": L'hommage de Khalifa Sall à Yaya Bodian

Khalifa Sall regrette la perte d'un être cher. En la personne de Yaya Bodian alors envoyé en prison comme lui dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.Dans un document reçu, l'ancien maire de Dakar rend hommage au défunt comptable dont la santé, rappelle-t-il, s'est dégradée suite à son séjour carcéral. Voici son post.C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le rappel à Allah de Yaya Bodian.Entré à la mairie de Dakar en 1984 en tant que comptable, Yaya Bodian nous laisse le souvenir d'un homme loyal qui a servi, avec dévouement, la Ville de Dakar. Par l'exemplarité de sa carrière, il nous laisse également le souvenir d'un homme intègre.Yaya Bodian est victime de l'arbitraire du régime actuel et d'une justice instrumentalis?e qui l'a condamné pour des faits qu'il a réfutés jusqu'au bout. En bonne santé au moment de sa mise en détention, il est tombé malade en prison et ne s'en est jamais remis.Je tiens à rendre hommage à cet homme digne en toutes circonstances et surtout dans l'épreuve. Sa famille et ses proches à qui j'adresse mes condoléances attristées, peuvent être fiers de Yaya Bodian.Qu'Allah lui accorde Sa Miséricorde et l'élève au rang des méritants qui accèdent au Paradis. Amine. Repose en paix, cher ami.