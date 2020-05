Pape Racine Sy, une icône de la radio tire sa révérence (Par Mamadou Lamine Diatta)

Le monde médiatique Sénégalais est en deuil avec le rappel à Dieu de Pape Racine Sy,ancien Directeur de la Radiodiffusion nationale,trivialement appelée Radio Sénégal.



Depuis l'annonce de la triste nouvelle,les témoignages fusent de partout et épousent l'unanimité quant à la légendaire générosité de l'illustre disparu.

Après le départ des coopérants français suivi de la création en 1973 de l'Office de radiodiffusion télévision du Sénégal ( Orts) ,l'homme a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la Radio dans notre pays.

Après une solide formation au Sénégal et en France,il a intégré Radio Saint- Louis puis à gravi les échelons pour devenir Directeur de Radio Sénégal qui exerçait à l'époque le monopole de la production et de la diffusion hertzienne sur l'étendue du territoire national.Ses contemporains retiennent de Pape Racine Sy l'image d'un professionnel chevronné qui a donné ses lettres de noblesse au service public de la radio en compagnie de monuments du micro comme Feu Alioune Fall (père des journalistes Aissatou et Die Maty),Pathé Fall Dieye ou encore Alassane Ndiaye Allou.

Justement Pape Racine Sy a mis le pied à l'étrier et a encadré beaucoup de grands journalistes comme les grands reporters sportifs Laye Diaw,Golbert Diagne et Allou.C'est aussi parcequ'il avait une âme profondément sportive d'autant qu'il a pratiqué le Basket-ball dans l'équipe de la Saint-Louisienne.Il a ainsi suscité des vocations en transmettant son immense savoir à plusieurs générations de professionnels de l'info.

D'un commerce facile et agréable,ce Grand Monsieur se distinguait selon ces anciens collègues par son élégance et sa générosité dans l'effort.Son bréviaire c'était le génie,le talent ,la créativité et une parfaite tenue d'antenne,bref les fondamentaux d'une production radiophonique de qualité.Avec lui,tout était réglé comme du papier à musique et il n' y avait aucune place pour l' à peu près.

Un de ses cadets m'a révélé qu'il était aussi fidèle en amitié de telle sorte qu'il faisait partie de la fameuse bande des trois qu'il formait à Radio Sénégal avec ses amis Binou Diop et Ousmane Ba,un ancien journaliste qui a fait les beaux jours de Radio Monte Carlo(Rmc)en France.

C'était la période des ondes courtes et des transistors et Pape Racine Sy en symbolisait l'icône dont la générosité était connue de tous.En effet,ce militant de l'excellence a aidé plusieurs journalistes, techniciens, chargés de programmes et autres ingénieurs de son à suivre une formation en France pour parfaire leurs connaissances.

Sorti frais émoulu du Cesti, j'ai eu l'honneur de le côtoyer dans son fief dakarois de Gibraltar- Centenaire.En compagnie d'éminents autres journalistes comme Mohamed Gassama et Abdoulaye Sakou Faye,nous avons eu la chance de nous abreuver à cette source intarissable de savoir et de savoir savoir-faire.

Pape Racine Sy avait donc une haute idée de sa mission et plusieurs sources sont d'avis que si les Présidents Senghor et Abdou Diouf ont réussi à asseoir une gestion efficace de l'information,c'est en partie grâce à des pionniers de la dimension de ce monument de la Radio.

L' homme à la belle diction et à la voix chaude est donc parti emportant avec lui un pan entier de l'histoire médiatique de notre pays.





Paix à votre âme Doyen.