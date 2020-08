Professeur Moustapha Sourang : Homme de Dialogue (Mariam Sow)

C'est avec une grande tristesse, que j'ai appris le décès du Professeur Sourang. Un grand intellectuel avec une grande expérience et qui maîtrise les valeurs socio-culturelles de son pays et surtout la valeur de la terre pour les communautés locales. Surtout quand on sait qu’une nation sans terre, n'est point une nation.J'ai connu le Professeur Sourang ou l'homme de consensus en sa qualité de Président de la Commission nationale de la réforme foncière que l’État du Sénégal avait mise en place pour s'engager dans le processus de la réforme, deux années durant et même plus.J'ai découvert un grand croyant, une force tranquille, un homme respectueux, modeste, simple, et disponible en tout temps, qui a le sens de l'écoute et du dialogue. Un homme qui connaît et qui reconnaît la valeur et les capacités de tout un chacun.C'est ce qui lui a permis de conduire un processus inédit au Sénégal, de réforme foncière avec une démarche participative et inclusive.Ensemble avec une forte représentation des organisations membres du Cadre de Réflexion et d'Action sur le Foncier au Sénégal - CRAFS (organisations paysannes et de la société civile, l’Association des femmes juristes, des institutions de recherche, les Associations des consommateurs), le Professeur Sourang a remis de main á main au Président de la République les conclusions du processus de consultations des communautés à la base sur la réforme foncière. Ce document de politique foncière porte une vision politique consensuelle qui devait servir de base pour aller vers une législation foncièreJe salue le courage de l’homme qui a préfacé et présidé le lancement d’une publication d'Enda Pronat intitulée « Et si on écoutait la Terre, pour une agriculture Saine et Durable » à côté du Président honoraire d'Enda Tiers-Monde Cheich Hamidou KANE et de celui du CNCR, Samba GUEYE, en avril 2015.Le Professeur Sourang a osé être à nos côté dans les locaux d'Enda dans un contexte fortement marqué par le phénomène d’accaparement des terres. De la même manière, le Professeur a présidé la première nuit de l’agroécologie en 2016 au centre culturel Douta SECK. Il a réussi á mettre le lien entre le foncier, l’agroécologie et les générations futures.Son discours lors de cette veillée agro écologique, empreint de la reconnaissance des valeurs et des capacités des communautés locales dans la gouvernance des ressources de leurs terroirs, me revient tous les jours. Je reprends ici ses mots, « j'ai appris des paysans et je les ai découvert davantage durant le processus de réforme foncière, Ils savent ce qu'ils veulent concernant leurs ressources, en termes de gouvernance et d’utilisation.Au nom d’Enda Pronat, membre du Réseau international Enda Tiers Monde,Je présente mes sincères condoléances à sa famille et ses proches, á ses amis et aux anciens membres de la commission nationale de la reforme foncière. Merci du fond du cœur Professeur Reposez-vous en paix.Que Dieu vous accueille dans ses paradis les plus somptueux.