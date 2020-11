Témoignage : « Iba Der Thiam, c’est l’histoire générale du Sénégal et vice-versa », (Siré Sy)

« Le professeur Iba Der Thiam, c’est l’histoire générale du Sénégal et l’histoire générale du Sénégal c’est le professeur Iba Der Thiam. S’il y a encore un sens à ce qualificatif :‘’un homme multidimensionnel’’, ça sied bien au professeur qui a été très utile pour le pays ».Ces mots sont du président du Think Tank Africa WorldWide Group, Siré Sy invité dans l’émission dans LR du temps sur Iradio/Itv, ce dimanche 1er novembre. Ce, à la suite du rappel à Dieu du Professeur Iba Der Thiam, hier samedi 31 octobre à l’hôpital Principal de Dakar des suites d’une courte maladie.Ainsi, il a avancé : « Il est un grand réformateur et un grand intellectuel. C’est le monde tout entier qui a perdu un grand homme ».