Diourbel : Le vendeur de plaques funéraires arrêté par la police avec de la drogue devant les cimetières

Une affaire insolite cristallise les débats au quartier Keur Goumack de Diourbel. Un vendeur de plaques funéraires a été pris en possession de drogue, à la devanture des cimetières. Cette personne à mobilité réduite est tombée en compagnie d'un comparse dans la nasse de la police. Détails !



Le respect dû aux morts n'est pas partagé par tout le monde ! C'est notamment le cas du vendeur de tableaux funéraires des cimetières de Keur Goumack de Diourbel.



Et pour cause ! Cet homme chargé de dessiner les plaques funéraires a été interpellé en possession de chanvre indien, selon des informations exclusives de Seneweb.



En effet, cette personne à mobilité est tombée en compagnie de son acolyte dans les filets des éléments du commissariat central de Diourbel.



Arrêté à la devanture des cimetières, le duo a été embarqué par les hommes du commissaire Mor Ngom.



Interrogés dans les locaux de la police par les enquêteurs, les deux mis en cause se renvoient la balle. Aucun n'a voulu endosser la paternité de la drogue saisie par-devers eux.



Poursuivi pour cession et offre de chanvre indien, le vendeur et dessinateur de plaques funéraires des cimetières de Keur Goumack a été présenté au procureur, en compagnie de son compère.