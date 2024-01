États-Unis : Un chien mange 4000$, une partie de l'argent récupérée dans ses crottes









Un fait insolite a eu lieu vendredi dernier aux Etats-Unis, dans l'Etat de Pennsylvanie. Cecil, un chien de race goldendoodle a mangé 4000 dollars en espèce (près de 2 500 000 Fcfa) de ses propriétaires. Choqués, ces derniers ont dû attendre que leur chien défèque pour récupérer une partie de l'argent dans ses crottes.





Selon The Pittsburgh City Paper, les propriétaires du chien, Carrie et Clayton Shaw, avaient retiré les 4000 dollars dans une banque pour payer des ouvriers qui réparaient une clôture. Ils ont déposé l'argent dans un comptoir et se sont absentés 30 minutes pour superviser les travaux. Mais à leur retour, ils avaient trouvé une partie de l'argent déchiquetée et l'autre mangée par leur chien. "Soudain, Clayton m'a crié : 'Cecil mange les 4 000 $ !' J'ai pensé : « Je ne peux pas entendre ça. » J'ai failli avoir une crise cardiaque", a déclaré Carrie.





Le couple a rassemblé les restes de l'argent déchiqueté, mais a également dû attendre que le chien "expulse" l'autre partie. Interrogé par CNN, M. Shaw a déclaré avoir découvert son chien en train de vomir un billet de 100 dollars (60 000 FCFA).