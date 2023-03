Insolite : Un Oustaz dissimulait du chanvre indien dans ses livres saints

Maître coranique, A.D arrondit ses fins de mois en s'activant dans le trafic de drogue. Il a été démasqué puis arrêté par les éléments du commissariat urbain de Kébémer. Selon des sources de Seneweb, ce dealer avait dissimulé sa marchandise prohibée dans un tas de livres coraniques. Détails !

Un fait à la fois inédit et insolite pollue l'atmosphère à Kébémer. Un maître coranique dissimulait sa quantité de chanvre indien dans ses livres saints pour éviter d’éveiller les soupçons.

Malheureusement pour lui, ce dealer a été arrêté en possession d'un cornet de drogue par les éléments du commissariat urbain de Kébémer.

Plus de 200 g de chanvre indien découverts dans les livres Saints du maître coranique

La perquisition effectuée dans le domicile du mis en cause s'est révélée fructueuse. Et pour cause, les hommes du commissaire Albert Ndior ont découvert dans un tas de livres coraniques 33 cornets et une quantité de 200 g de chanvre indien, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Au terme de l'enquête diligentée par la police de Kébémer, le maître coranique incriminé a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Louga. A.D est poursuivi pour détention et trafic de chanvre indien.