La pratique sexuelle surprenante recommandée par les autorités canadiennes

La pratique sexuelle recommandée au Canada

Pour se protéger du Covid-19, l’agence de santé publique de la province canadienne de Colombie-Britannique recommande plusieurs pratiques sexuelles, rapporte CNEWS. L’une d’entre elles a interpellé de nombreux internautes: le “glory hole”.





Dans un communiqué publié sur son site, le “B.C. Centre for Disease Control” donne quelques conseils à la population pour pimenter sa vie sexuelle en toute sécurité. L’agence de santé suggère notamment d’utiliser des murs ou des barrières pour se faire plaisir, ce qui permet de ne pas être trop en contact avec son ou sa partenaire.





Les autorités ont pris l’exemple du “glory hole” (“le trou de la gloire” en français, ndlr). Cette pratique sexuelle consiste à mettre son sexe dans le trou d'un mur. Ce conseil particulier a beaucoup fait réagir au Canada. “2020: l’année où les glory hole deviennent un équipement standard de la maison”, commente une internaute sur Twitter.