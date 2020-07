Les plus vieux frères siamois au monde sont décédés à 68 ans

Ronnie et Donnie freres siamois decédés

Nés le 28 octobre 1951 rattachés par l’abdomen, Ronnie et Donnie Galyon étaient considérés depuis 2014 comme les plus vieux siamois (frères ou soeurs) au monde. Ils n’ont jamais vécu leur handicap comme un fardeau, au contraire, et ont même connu une brillante carrière...





Ronnie et Donnie sont décédés dans une maison de repos à Dayton, dans l’Ohio, a annoncé leur frère cadet Jim. Le médecin légiste a déclaré qu’ils étaient morts de cause naturelle, précisent le site d’information régional WHIO et l’agence AP. Les frères siamois avaient su tirer profit de leur situation, plutôt que de la subir, et avaient participé à un nombre incalculable de défilés carnavalesques et de numéros de cirque.





Une activité qui leur a permis, tout au long de leur vie, de largement subvenir à leurs besoins financiers, ainsi qu’à ceux de leur famille. Ils étaient reliés par la taille et se faisaient face depuis la naissance. Ils avaient quatre bras, autant de jambes, deux cœurs et deux estomacs mais partageaient le système digestif inférieur.