Menacée de mort pour avoir posté une vidéo de son bébé jeté dans une piscine

elle jette son bebe dans l'eau

Krysta Meyer, 27 ans, a partagé le week-end dernier une vidéo sur son compte TikTok qui lui a valu un torrent d’insultes et de menaces en tout genre. Sur les images, on voit son fils de huit mois, Oliver, en train de suivre un cours de natation dans une école du Colorado.

Une mère américaine a reçu de nombreuses menaces de mort après avoir publié une vidéo de son bébé sur TikTok.





La courte vidéo montre Oliver, son fils de huit mois, jeté dans une piscine pour les besoins d’un cours de natation.





Visionnée plus de 53 millions de fois sur le réseau social, la séquence a suscité de virulentes polémiques et de nombreux messages insultants.





Lauri Armstrong, copropriétaire de l’école de natation Little Fins de Colorado Springs, a défendu la jeune maman et a expliqué que le but de ce cours est d’apprendre aux enfants à se retourner s’ils tombent dans l’eau.





La noyade est la principale cause de décès accidentel chez les enfants de moins de quatre ans aux États-Unis. Environ 10 personnes meurent chaque jour de noyade involontaire à travers le pays.