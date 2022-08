Sénégalais tué en Allemagne : ce que Lamine Dramé avait promis à sa mère et sa coépouse

En tuant Mamadou Lamine Dramé, la police allemande empêche au garçon de réaliser une promesse faite à sa mère et à la coépouse de cette dernière. «Il nous avait promis de nous amener à la Mecque, confie la maman de la victime dans les colonnes de Libération. Il disait qu’il appréciait beaucoup l’entente qui régnait dans la maison.»



Elle ajoute, les larmes aux yeux : «Mouhamed n’avait aucun problème, il était bien éduqué et timide, il ne pouvait même pas regarder quelqu’un dans les yeux. Il suivait des études coraniques depuis son enfance. Ma peine est immense, je ne verrai plus jamais mon Ahmed.»



Mouhamed Lamine Dramé a été abattu par la police allemande à Dortmund. D’après la version de celle-ci, le jeune garçon (16 ans) tenait un couteau et s’était montré menaçant au moment de son intervention.