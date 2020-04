Un journaliste américain assure son direct sans pantalon

Un journaliste américain apparaît en direct sans pantalon

Un journaliste américain a été trahi par l’angle de sa caméra lors d'une intervention dans l'émission “Good Morning America” diffusée sur ABC. Mardi matin, Will Reeve est en effet apparu sans pantalon à la télévision nationale.

Les joies du télétravail. Confinement oblige, de nombreux journalistes et chroniqueurs à travers le monde se voient contraints d'intervenir en direct de chez eux. C'était notamment le cas de Will Reeve, un journaliste américain qui présentait un reportage sur certaines pharmacies qui ont recours à des drones pour livrer des médicaments durant cette pandémie de coronavirus.

Pour son direct, qui a eu lieu mardi matin dans l’émission “Good Morning America”, le journaliste avait revêtu une tenue qui se voulait professionnelle: une chemise et une veste. Mais l’angle de la caméra a révélé aux téléspectateurs qu'il ne portait pas de pantalon.





Interpellé par de nombreux internautes, Will Reeve a affirmé qu'il portait un short. “C’est un short, je le jure", a-t-il écrit sur Twitter, avant d’ajouter: “J’ai enfin percé! De la manière la plus embarrassante et hilarante possible”, a-t-il ajouté.