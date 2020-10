Un nouveau-né abandonné dans une boîte à pizza

Un bébé abandonné dans une boite à Pizza

Un bébé a été retrouvé dans une rue déserte de la ville de Tlaltenango au Mexique. Il avait été déposé dans une boîte à pizza.





Le nouveau-né était emballé dans une couverture et était accompagné d’un mot qui disait :





“Prenez soin de mon petit-fils. Ma fille est morte en accouchant et je n’ai pas les moyens de l’élever. J’espère qu’il aura une meilleure vie et que Dieu me pardonnera.”





Les services sociaux ont été contactés et le bébé a été emmené dans un hôpital local pour subir quelques tests médicaux. L’Agence de protection civile du Mexique a partagé une photo de l’enfant et du message trouvé sur lui. “La vie vous façonne mais elle ne vous prépare pas à des situations comme celle-ci”, dit le post.