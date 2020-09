Une femme décède dans un accident d'ascenseur “horrible”

Accident dans un ascenseur

C’était “une mort horrible”, selon un voisin. Une enseignante de l’université de Boston essayait de faire rentrer un paquet dans l’ascenseur de son immeuble de cinq étages quand il s’est subitement mis en marche. Leanne Scorzoni, une locataire de l’immeuble, a déclaré avoir parlé lundi soir avec un homme qui avait aidé la jeune femme quelques instants avant sa mort.





“Un voisin avait essayé de l’aider et avait pris les escaliers juste après lui avoir parlé. Il lui a dit: “Je ne pense pas que ça va rentrer.” Elle lui a répondu: “J’essaie encore une fois.” “Ensuite, il l’a entendue crier.” “Je ne sais pas de quel type d’ascenseur il s’agit exactement, mais vous devez tirer la porte et ensuite entrer et appuyer sur le bouton”, a-t-elle poursuivi.





“Cependant, si vous avez quelque chose à l’intérieur, cela peut déclencher un capteur. Et il m’a dit croire que ce qu’elle essayait d’entrer là-dedans a heurté le capteur, et puis ça s’est mis à bouger.” L'ascenseur avait été inspecté pour la dernière fois en 2019. Aucune anomalie n’avait été détectée. “J’ai cru que quelqu’un était tombé dans l’escalier”, raconte un autre habitant de l’immeuble à la presse américaine.