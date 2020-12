Une femme policière brutalise un chauffeur

La scène ne court pas les rues! Dans nos sociétés , c’est souvent les hommes qui prennent le dessus sur les femmes, et surtout sur les rapports de forces. Mais ici, dans cette vidéo qui a fait le tour de la toile, la réalité s’est montrée tout autre, on voit un renversement total de la situation.Dans les images, on voit une policière qui tient d’une main de fer un homme visiblement malmené. Mieux, il lui donne des coups de poings accompagnés de petits commentaires « Daffa réwww », ( il est indiscipliné). Et selon les informations, l’homme en question est un chauffeur qui ne voulait pas se conformer aux injonctions de la dame policière.Mais malheureusement il est tombé sur une dure à cuire. Car malgré ses tentatives de se débattre, la dame la tient toujours entre ses mains.