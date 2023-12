VOICI LE SIGNE ASTROLOGIQUE LE MOINS AIMÉ

Piquant, manipulateur, infidèle... Parmi les douze signes du zodiaque, certains ont particulièrement mauvaise réputation, tant ils semblent cumuler les défauts.





Tous les signes astrologiques n'attirent pas la sympathie. Et s'il y en a un qui n'est pas souvent apprécié, c'est bien le Scorpion. Cet animal à pinces serait en effet le plus mal-aimé du Zodiaque.





On a ainsi souvent tendance à se méfier de ces natifs, analyse l’astrocoach Nathalie Marcot. Les personnes nées entre le 23 octobre et le 22 novembre peuvent avoir «un côté très piquant», qui peut faire fuir. Ce signe d’Eau «n’a pas sa langue dans sa poche et dit tout haut ce qu’il pense, même s’il a conscience que ses paroles peuvent faire du mal».





Gouverné par Mars, planète associée à l'agressivité et à la passion, le Scorpion est d’autre part excessif et catégorique. Avec lui, «c’est tout ou rien, il n’y a pas de juste milieu. Soit il vous aime, soit il vous déteste». Il est également dirigé par Pluton, planète qui symbolise la fin des choses et la régénération.





C’est pourquoi il a généralement une tendance destructrice. «Il va détruire pour mieux reconstruire» et il est connu pour «se torturer l'esprit car cela lui permet de se sentir plus vivant», souligne la spécialiste, rappelant toutefois que ce sont des généralités, chaque individu étant le fruit d’un mélange de plusieurs énergies.





Puisqu’il n’aime pas se dévoiler, il peut également paraître secret. De plus, s’il s’est senti blessé, ce signe ne va pas hésiter à utiliser son venin. Pour le Scorpion, la vengeance est en effet un plat qui se mange froid. Il va «chercher à se venger et ne va rien lâcher, même après des années», affirme l'experte.





SUIVI DE PRÈS PAR LES GÉMEAUX

Toutes ces caractéristiques font de lui un signe assez redouté. Mais il n’est pas le seul dans ce cas. Autre signe pointé du doigt : les Gémeaux. Les personnes nées entre le 21 mai et le 21 juin sont en effet décrites dans les mauvais côtés comme étant perfides, doubles, et manipulatrices.





Le Gémeaux est un signe d’Air, «l’élément de la communication», qui est gouverné par Mercure, une planète qui symbolise l’échange, la parole, et le langage. Mais il n’est pas rare qu’il se serve de «cette aisance verbale pour manipuler son entourage et le convaincre qu’il a toujours raison», explique l’astrocoach.





Si ce signe n’inspire pas confiance, que ce soit en amour ou en amitié, c’est aussi parce qu’il est perçu comme étant hypocrite. Ce préjugé est probablement lié au fait qu’il «sait facilement s’adapter aux personnes qu’il rencontre. C’est un caméléon». Enfin, on ne peut pas dire qu'il jouisse d'une très bonne réputation en termes de fidélité conjugale.