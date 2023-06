Voici le signe astrologique qui se dispute le plus

S’il y a bien un signe astrologique qui est connu pour se disputer régulièrement, c’est le Bélier, selon l’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple. En effet, ce signe de Feu est «très impulsif et part au quart de tour».







Il faut dire qu’il est dirigé par Mars, la planète de la guerre, de l’agressivité et de l’action. Premier signe du Zodiaque, «le Bélier n’a pas peur de dire les choses et ne va pas hésiter à aller à l’affrontement», surtout si on lui fait un reproche ou qu’on ose le contredire.





Cet animal à cornes «ne supporte pas les critiques et que l’on ne soit pas d’accord avec lui. C’est aussi un mauvais perdant», souligne la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube. Que ce soit dans le cadre d’une relation amoureuse, en amitié, ou au travail, il peut rapidement s'emporter, et ainsi provoquer des disputes.













En sachant que ce natif a tendance «à prononcer des mots qui dépassent sa pensée. Il est dans sa nature d'agir et de réfléchir après». Cependant, il va passer à autre chose dans un bref délai. «Le Bélier va partir fort et haut, mais redescendre tout aussi vite», précise-t-elle.





Contrairement au Scorpion et au Taureau, «il ne va pas ruminer pendant des heures». Nathalie Marcot rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.