(PHOTOS) 100 personnes les plus influentes de Time en 2021 : Qui sont ces 7 Africains sur la liste ?

Le magazine Time cite sept Africains dans sa liste des 100 personnes les plus influentes du monde en 2021, dont des personnalités du monde universitaire, scientifique, activiste et économique.







La dirigeante nigériane de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, figure sur la liste, dans la catégorie des Leaders, accompagnée d'une biographie écrite par le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex.





"Que faudra-t-il pour vacciner le monde ? L'unité, la coopération et des dirigeants comme Ngozi Okonjo-Iweala", commence le couple princier pour parler de la directrice de l'OMC.





Ngozi Okonjo-Iweala annonce sur Twitter qu'elle est " honorée et privilégiée " de figurer sur la couverture du magazine Time







Selon le couple, alors que le monde fait face "à un barrage constant de désinformation sur les vaccins, à des ralentissements bureaucratiques au sein du gouvernement et de l'industrie, et à la montée des variantes qui soulignent l'urgence de la situation, Mme Okonjo-Iweala nous a montré que pour mettre fin à la pandémie, nous devons travailler ensemble pour doter chaque nation d'un accès équitable aux vaccins".





"C'est en partie parce que, malgré les défis, elle sait comment faire avancer les choses - même entre ceux qui ne sont pas toujours d'accord - et qu'elle le fait avec grâce et un sourire qui réchauffe les pièces les plus froides", témoigne le couple Harry et Meghan.





Harry et Meghan estiment que l'influence de la première Africaine et première femme à diriger l'Organisation mondiale du commerce, un groupe de 164 pays qui supervise le commerce mondial, a contribué à vacciner entièrement "un peu plus d'un quart de la population mondiale, qui compte près de 8 milliards d'habitants".





Plusieurs autres personnalités du continent africain figurent également sur cette liste TIME 100 des personnes les plus influentes du monde.





Elon Musk, PDG de Tesla (Afrique du Sud)





Elon Musk est fondateur de SpaceX et directeur de Tesla



L'ingénieur Elon Musk a bousculé la hiérarchie de l'entreprenariat.







On lui connait d'avoir été à la base de la création de PayPal, mais le milliardaire sud-africain préside la société SpaceX et dirige aussi la société Tesla, après avoir été président du conseil d'administration de SolarCity.





Elon Musk est également le fondateur de la compagnie Boring qui s'active dans la construction de tunnels, et de Neuralink, une société de neurotechnologie.





En 2008, Musk, à travers SpaceX, signe un contrat de 1,6 milliard de dollars avec la NASA pour ravitailler la Station spatiale internationale (ISS).





Angelique Kidjo, chanteuse (Bénin)

Angélique Kidjo en prestation lors du 62e Grammy Awards en janvier 2020 à Los Angeles



Grande icône de la musique mondiale, Angélique Kidjo est classée sur cette liste dans la catégorie des Titans.







C'est la chanteuse Alicia Keys qui s'est occupée de sa biographie pour Time.





Cette dernière qui a collaboré avec la Béninoise dans son dernier album "Mother Nature" a témoigné de son humanité, sa générosité et sa gentillesse envers la nouvelle génération.





"Sa capacité à mélanger les cultures, à créer un son émouvant qui est hors de ce monde, rend le travail avec elle et l'écoute si spéciale. Elle électrise les gens", témoigne-t-elle.





A travers sa musique, Angélique Kidjo a démontré son engagement dans sa lutte pour les droits des femmes africaines.





Lauréate des Grammy Awards et de l'Académie Charles Cros, Angélique Kidjo est aussi honorée du titre de docteur Honoris Causa par l'Université Catholique de Louvain (UCL) en février 2020.





Elle est aussi ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et a chanté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 le 23 juillet 2021.





John Nkengasong, CDC Afrique (Cameroun)





Le Camerounais John Nkengasong, directeur de CDC Afrique



L'homme est connu comme celui qui dirige l'action de l'UA contre le Covid.



"John Nkengasong est un héros africain des temps modernes", a signalé la directrice de l'OMC qui a écrit sa biographie sur le site du Time.





"Grâce à son travail en tant que directeur fondateur et responsable des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, il a contribué à sauver des vies pendant la pandémie de COVID-19", explique Ngozi Okonjo-Iweala.





Selon elle, "il a également été une voix essentielle pour réclamer un accès plus large (et plus équitable) aux vaccins".





"Sa curiosité sans limite et son dévouement à la science l'ont amené à devenir l'un des principaux virologues au monde travaillant sur le VIH/sida, puis à prendre la tête du CDC Afrique" précise-t-elle.





Mme Iweala souligne que c'est bien sous la direction de John que le CDC "est devenue une source fiable de connaissances scientifiques sur le continent et à l'étranger".





La directrice de l'OMC révèle qu'il a contribué à la formation et à l'équipement de jeunes scientifiques africains pendant la pandémie et a soutenu un solide réseau de CDC dans toute la région.





"Son travail a permis d'améliorer les tests, de mieux fournir les outils COVID-19 - en particulier les vaccins - et d'adopter une approche plus transparente du partage des données COVID-19 par tous les pays africains", dit-elle.





Phyllis Omido, activiste pour l'environnement (Kenya)





La militante écologiste kenyane Phyllis Omido a obtenu une décision de justice qui a accordé 12 millions de dollars (8,7 millions de livres sterling) à une communauté empoisonnée par la pollution au plomb

Diplômée en gestion d'entreprise, l'activiste environnementale kenyane Phyllis Omido est célèbre pour avoir remporté un jugement accordant 12 millions de dollars à une communauté empoisonnée par la pollution au plomb d'une usine à la périphérie de la ville côtière de Mombasa.







En 2009, alors que l'activité de son employeur Kenya Metal Refineries mettait en danger les populations environnantes, Phyllis Omido qui s'en était ouverte à la direction, a été sommée de ne plus en parler.





Mais l'activiste avait refusé de se taire et a porté le combat pour sauver la communauté de l'activité de cette usine qui recyclait les batteries de voiture pour y extraire le plomb.





Harcelée, battue, arrêtée et détenue, Phyllis Omido n'a pas pour autant abandonné le combat jusqu'à obtenir gain de cause pour les 3 000 personnes vivant à Owino Uhuru.





L'entreprise a été fermée en 2014 et les agences gouvernementales sont sommées de payer 12 millions de dollars en guise de compensation.

L'écologiste américaine Erin Brockovich décrit cette mère célibataire kényane comme son "héroïne".





Felwine Sarr, écrivain et musicien (Sénégal)





L'écrivain, économiste et musicien sénégalais Felwine Sarr



L'écrivain et musicien sénégalais Felwine Sarr y figure dans la catégorie des Pionniers, en grande partie grâce au très discuté "Rapport Sarr-Savoy", qu'il a co-produit avec Bénédicte Savoy et qui était commandé par le président français Emmanuel Macron et publié en 2018, selon l'architecte ghanéen et britannique Sir David Adjaye.







Ce rapport "constitue un témoignage de la lutte contre les héritages coloniaux de la violence".





"Outre son message urgent sur la nécessité de restituer les œuvres d'art africaines et asiatiques à leurs pays d'origine, le rapport fournit un cadre pour guider l'émergence de nouvelles institutions et de nouveaux espaces qui décentrent la dynamique de pouvoir et d'objectivation créée par l'Occident", souligne Sir David Adjaye.





Pour Sir Adjaye, le travail de Felwine et Bénédicte est "un appel radical pour comprendre comment la restitution peut devenir un outil pour restaurer les souvenirs perdus, et à partir de cela, de nouvelles constructions peuvent émerger et devenir de nouveaux outils d'enseignement au sein de la société".





Ce travail, selon lui, a abouti à des plans de restitution d'œuvres d'art et d'autres objets. élaborés par "des pays comme la France et l'Allemagne et des musées, dont le Humboldt Forum de Berlin", en collaboration avec les gouvernements africains.





"C'est grâce, en partie, au travail de Felwine et Bénédicte et d'autres personnes qui considèrent ces changements comme essentiels", reconnait l'architecte Sir Adjaye.





Sara Menker, entrepreneure et spécialiste de la politique alimentaire (Ethiopie)





Sara Menker a fondé Gro Intelligence, qui aide les agriculteurs et les gouvernements à prendre de meilleures décisions







L'économiste éthiopienne Menker est diplômée de la London School of Economics et de l'université Columbia où elle a obtenu un master en administration des affaires.





Au cours de sa carrière, elle a occupé les fonctions de vice-présidente du groupe des matières premières chez Morgan Stanley.





Elle quitte son emploi à Wall Street pour se mettre au service des causes communautaires, surtout dans le domaine de l'agriculture.





Elle crée en 2014 Gro Intelligence, une plateforme axée sur les données qui relie les marchés alimentaires du monde et qui documente les informations sur le coût des exportations d'avocats du Mexique et des grains de café.





Elle propose également un logiciel qui rend les données agricoles, météorologiques et climatiques faciles à comprendre en combinant les données avec des images satellites.





Mme Menker a aussi utilisé sa plateforme pour étudier l'impact des catastrophes naturelles, notamment les sécheresses, sur l'approvisionnement alimentaire.





Grâce à l'intelligence artificielle, elle est capable de prédire les tendances des prix alimentaires.