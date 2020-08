130 CRS déployés à Marseille pour faire respecter le port du masque

Port du Masque obligatoire au Marseille

L’obligation du port du masque a été étendue dimanche à l’ensemble des sept premiers arrondissements de Marseille. Afin de faire respecter cette nouvelle mesure, le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a annoncé le déploiement de 130 CRS dans la ville.

“J’annonce officiellement l’augmentation des moyens pour faire appliquer les règles puisqu’une compagnie de CRS va être détachée sur Marseille pour renforcer les contrôles sur le port du masque”, a déclaré Gabriel Attal lundi matin sur les ondes de France Bleu Provence.

“Je considère que les Français doivent avoir moins peur de l’amende et de la sanction que du virus. Il faut continuer la pédagogie”, a-t-il poursuivi. Au total, 130 CRS ont été envoyés à Marseille.





Des médiateurs municipaux ont également été déployés sur l’ensemble du littoral et dans les zones de forte affluence.