20.000 soldats pour protéger Joe Biden qui refuse de prêter serment à l’intérieur

Un proche de Joe Biden souhaite une investiture à l'extérieur du Capitole

James Clyburn, l’un des plus proches alliés du président élu Joe Biden et président de sa commission inaugurale, a expliqué qu’il aurait souhaité que la prestation de serment se fasse à l’intérieur du Capitole et non pas à l’extérieur, comme c’est traditionnellement le cas. Clyburn n’est pas le seul à vouloir jouer la prudence. D’autant que l’inauguration a déjà eu lieu à l’intérieur du Capitole pour des raisons météorologiques. Joe Biden entend cependant faire une prestation de serment aussi traditionnelle que possible, autant du moins que le permettent le coronavirus et la peur des violences.





La sécurité est accrue à l’approche de l’événement de mercredi. Le FBI et les services secrets feront équipe avec la garde rapprochée de Joe Biden. “Le passage de pouvoir d’une administration à une autre est une pierre d’achoppement de la démocratie américaine. L’équipe du président élu Biden a droit à des briefings quotidiens au sujet de la sécurité et des opérations pour assurer le bon déroulement de la transition.”





Washington D.C. a été temporairement fermée. Plus de 20.000 soldats doivent débarquer d’ici l’inauguration. Les rues du Capitole et des quartiers du centre-ville sont fermées. Tout comme c’est le cas de 13 stations de métro de la région: elles n’ouvriront pas avant vendredi. Airbnb a annulé toutes les réservations à D.C. pour la semaine: la plateforme ne veut pas permettre aux émeutiers potentiels d’avoir un endroit où s'installer.





L’inauguration d’un nouveau président est ce qu’on appelle aux États-Unis un National Special Security Event. Les NSSE sont généralement très médiatisés: c’est le cas du Super Bowl, des Jeux Olympiques, etc. Clyburn estime qu’après le fiasco du 6 janvier, tout est en place pour l’inauguration de mercredi. “Si Joe Biden préfère suivre la tradition, je suis sûr que les hommes et les femmes en uniforme feront ce qu’ils peuvent pour le protéger.”





Si Joe Biden tient à ce que l’inauguration se déroule aussi normalement que possible, c’est pour ne pas donner du grain à moudre aux complotistes. Il veut se montrer comme les Américains souhaitent le voir: face à eux, à l’extérieur. Prêter serment à l’intérieur pourrait donner l’impression qu’il se cache ou qu’il veut cacher des choses. “La légitimité dont Joe Biden fait preuve chaque jour ne les fait pas changer d’avis, mais elle leur enlève des arguments.”