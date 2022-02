26 migrants blessés dans un accident en Hongrie, dont le conducteur belge

Un accident impliquant, un conducteur Belge

Vingt-six réfugiés et migrants ont été blessés dans un accident impliquant une camionnette dans le sud de la Hongrie. Le véhicule était conduit par un Belge - blessé lui aussi - qui sera poursuivi.





Pour des raisons encore inconnues, le véhicule est entré en collision avec le mur d'une maison dans le village de Forraskut, près de la ville frontalière de Szeged, a indiqué la police hongroise. Selon les services d'urgence, 17 personnes ont été grièvement blessées et 10 autres l'ont été légèrement. Seuls deux occupants sont indemnes.