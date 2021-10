3 millions d'euros d’objets nazis retrouvés au domicile d'un homme soupçonné de pédophilie

Uniformes Nazis

À Rio de Janeiro, de nombreux objets et armes nazis d’une valeur estimée à trois millions d’euros a été découverte au domicile d’un Brésilien soupçonné d’avoir violé un mineur.

Plus d’un millier d’objets ont été trouvés au domicile du suspect, âgé de 58 ans, dont des uniformes nazis, des magazines, des tableaux, des insignes nazis, des photos d’Adolf Hitler, des drapeaux et des médailles du Troisième Reich. L’homme possédait également des armes et des munitions de cette époque.

Le butin a été découvert après que la police s’est rendue à l’appartement de l’homme avec un mandat d’arrêt le soupçonnant de viol sur mineur et d’abus sur d’autres enfants. Le suspect a également été accusé de possession interdite d’armes à feu et de discrimination raciale.





“C’est un type intelligent et qui s’exprime bien, mais c’est un négationniste de l’Holocauste, il est homophobe, pédophile et dit qu’il chasse les homosexuels”, a déclaré à Reuters Luis Armond, l’enquêteur principal dans cette affaire. “Je ne suis pas médecin, mais il me semble être un psychopathe.”

Selon M. Armond, le suspect est issu d’une riche famille d’investisseurs et a probablement utilisé son héritage pour financer la collection. Armond estime que l’uniforme d’un nazi de haut rang vaut environ 250.000 euros.