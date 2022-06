33 ans après les faits, il avoue le meurtre de sa femme: un incroyable “cold case” presque résolu en France

Il avoue le meurtre de sa femme 33 ans aprés les faits

Les faits ont eu lieu dans le département de l’Orne, en Normandie... en 1989. L'homme est passé aux aveux après plusieurs heures de garde à vue, relate Ouest-France. Âgé de 29 ans à l’époque, il en a aujourd’hui 62. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Les fouilles ont débuté.





Les fouilles ont commencé ce mardi matin à La Chapelle-Souëf, un hameau du Perche, dans l’Orne, à quelques kilomètres de Bellême. Le suspect s’est confié à Ouest-France après ses aveux du 31 mai dernier auprès de la gendarmerie locale. Il avait 29 ans au moment des faits et vivait avec sa femme et leurs deux enfants, 3 ans et 6 mois. Un couple devenu conflictuel au fil du temps.





Il tue sa femme et se débarrasse du corps

“Une nuit”, aveuglé par la colère, il étrangle sa compagne “dans le lit conjugal” avec le “fil du téléphone fixe”, avoue-t-il au site d’info régional. Le lendemain matin, très tôt, il s’arrête sur la route du travail pour jeter le corps dans une “cavité souterraine”. “Huit jours” après le crime, il vient ajouter des “plaques de tôles par-dessus”, pour le dissimuler. Le trou sera finalement rebouché quelques années plus tard et l’histoire enfouie à jamais... jusqu’au derniers rebondissements inattendus.





Personne n’a jamais signalé sa disparition

À ses enfants, il ne dit rien. Aux proches de la victime, il raconte qu’elle “a tout plaqué pour un homme”. Étrangement, personne au sein de sa famille ne signale sa disparition. “Seule sa mère doute”. Quatre ans plus tard, il refait sa vie, se remarie avec une femme mère de trois enfants, récupère les siens et devient père à nouveau. Sa nouvelle épouse est au courant des faits. Il lui a “tout raconté”. C’est du moins ce qu’il prétend: elle est décédée en 2008.





Ses enfants livrent leur récit à la gendarmerie

Un jour, en 2019, sa fille, issue de sa première union, revient à la charge. L'homme finit par fournir quelques éléments qui trahissent sa responsabilité. Deux ans plus tard, désormais convaincus de son rôle, elle et son frère se rendent à la gendarmerie pour partager leurs indices. Le 30 mai 2022, au terme d'une enquête de plusieurs mois, les agents se présentent à son domicile pour placer le sexagénaire en garde à vue. Il passe aux aveux dès le lendemain... 33 ans après les faits.





Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Selon Ouest-France, l’homme aurait indiqué l’emplacement du corps et collaborerait à l’enquête. Il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé sous contrôle judiciaire. L’affaire, entre les mains du tribunal judiciaire d’Alençon, suit son cours. D'importants moyens techniques ont été engagés pour retrouver le corps. Les fouilles ont débuté ce matin dans un champ de La Chapelle-Souëf.