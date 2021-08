36 mois de prison demandés pour un Italien arrêté avec 7,5 kilos d'héroïne dans sa valise à l’aéroport de Bruxelles

Il transporte 7kilos d'héroïne dans une valise

Le parquet de Hal-Vilvorde a demandé mercredi une peine de prison de 36 mois pour un jeune Italien de 20 ans. Ce dernier a été arrêté début juin à l’aéroport de Bruxelles avec pas moins de 7,5 kilogrammes d’héroïne dans sa valise. Selon lui, il était conscient de faire de la contrebande de drogue, mais ignorait qu’il en transportait une aussi grande quantité.

Le jeune homme a atterri le 8 juin à l’aéroport de Bruxelles via un vol en provenance de Dubaï. Dans chacune de ses deux valises, la douane a trouvé un faux fond, derrière lequel se cachaient des paquets de poudre beige. Après analyse, il s’est avéré qu’il s’agissait d’héroïne pure à 60 pourcents. Au total, 7,5 kilos ont été saisis.

Le jeune homme a immédiatement reconnu être au courant de la présence de drogues dans ses bagages, mais a affirmé ignorer qu’il s’agissait d’une telle quantité.





“J’avais perdu mon emploi de cuisinier à cause de la pandémie et une de mes connaissances qui est en prison m’a suggéré la contrebande” a-t-il expliqué. “Je recevais 5.000 euros si je me rendais en Zambie avec une valise. Je pensais que je devais seulement transporter cette valise en Zambie, mais ils m’ont forcé à tout ramener en Europe.”