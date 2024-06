548 migrants dont une femme enceinte et 2 bébés débarquent aux îles Canaries





La cadence reprend. Et l’Afrique continue à voir ses enfants prendre les pirogues pour se rendre en Europe. Ce Samedi 08 juin 2024, Salvamento Maritimo a connu, selon Efe, une journée de sauvetages dans les îles Canaries : 548 migrants à bord de dix petites embarcations. Parmi les personnes secourues se trouvaient des enfants dont une femme. Ils ont été transférés à Lanzarote, pour la plupart d'entre eux, ainsi qu'à Fuerteventura. Deux autres migrants, en mauvaise santé, ont été transportés en ambulance à l'hôpital José Molina Orosa d'Arrecife dès leur arrivée au port.





18 femmes, dont 1 enceinte, 2 bébés





Le Guardamar Concepción Arenal a effectué deux des derniers sauvetages l’après-midi : une embarcation avec 44 hommes, 11 femmes et un enfant, pour la plupart subsahariens, et une autre avec 45 hommes, six femmes et deux bébés, à 68 kilomètres à l'est de Punta Mujeres, au nord de Lanzarote, qui a été transférée à Arrecife, où elle devrait arriver vers 19 h 30 (heure des Canaries). Le Concepción Arenal a effectué ce sauvetage après avoir débarqué 106 migrants d'origine subsaharienne, dont une femme en état de grossesse avancée et deux autres personnes ayant besoin d'une assistance médicale. Ces migrants ont été secourus de deux petites embarcations dans les eaux proches de l'île, vers 15h15 (heure des Canaries) à Puerto Naos (Lanzarote).