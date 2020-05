72 personnes ayant pris part à des manifestations anti-confinement dans le Wisconsin infectés par le Covid-19

Le Département des Services de santé interroge tous les gens positifs au Covid-19 afin d’identifier les “contacts à risque”. Les données de traçage sont claires: sur les 1986 cas identifiés le 26 avril ou après, 72 ont participé à "un grand rassemblement”, soit une manifestation anti-confinement.

Le Wisconsin est l’un des États américains où la résistance aux mesures de confinement a été la plus forte. Le gouverneur Tony Evers avait prolongé le confinement jusqu’au 26 mai ce sont les manifestants qui ont été entendus: la Cour suprême vient d’annuler l’ordonnance qui intimait les gens de rester chez eux.

Les habitants ont immédiatement profité de la levée des mesures: les bars ont rouverts et les clients bien présents. Une femme qui buvait un verre dans le Limanski’s Pub a été interrogée par la télévision locale.





Elle a expliqué être infirmière à plein temps et avoir un enfant en bas âge à la maison. “C’est stressant et difficile de ne pas pouvoir sortir et être avec mes amis et ma famille dans les bars.” Pour elle, le risque de contracter le coronavirus n’est pas plus élevé qu’en allant au supermarché.





Les bars ont mis quelques mesures en place: les clients doivent se désinfecter les mains à l’entrée, la moitié des tabourets du bar ont été enlevés, les clients se tiennent à distance les uns des autres et “si quelqu’un tousse, nous lui demanderons de partir”, a expliqué la gérante du BK’s Bar à Shullsburg.





Jeudi, le Wisconsin comptait 11.275 cas confirmés de coronavirus et 434 décès.