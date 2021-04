99 arrestations lors d'une opération policière contre la mafia dans le sud de l’Italie

Vague d'arrestation de la mafia italienne

La police italienne a procédé à 99 arrestations à Bari, dans le sud de la Botte, lundi matin au cours d'une vaste opération visant la mafia, rapporte l'agence de presse Ansa. Les suspects sont des dirigeants et associés du clan Strisciuglio, a précisé la police.





Ils sont inculpés d'extorsion, trafic de drogues et association de malfaiteurs, entre autres. La police avait déjà visé le clan Strisciuglio, basé dans les Pouilles, lors d'opérations précédentes menées en mars. Les mêmes chefs d'inculpations avaient été retenus. Les forces de l'ordre tiendront une conférence de presse vers 11h00, durant laquelle de plus amples détails sont attendus sur ces dernières arrestations.





Par ailleurs, la police a mené des perquisitions dans 14 provinces du pays contre la mafia nigériane Black Axe, accusée de trafic de drogues, prostitution forcée, fraude et blanchiment d'argent via l'utilisation de cryptomonnaies, ont annoncé des enquêteurs de la ville de L'Aquila, à l'est de Rome.





Grosses opérations