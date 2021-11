À 9 ans, cette petite afghane est vendue pour que sa famille puisse se nourrir

Une petite fille vendue par sa famille

Depuis quatre ans, la famille de Parwana Malik, une fillette de 9 ans, vit dans un camp dans le nord-ouest de la province de Badghis, survivant grâce à l’aide humanitaire et à des travaux subalternes qui leur rapportent quelques dollars par jour. Mais la vie n’a fait que se compliquer depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan le 15 août. Ils ont été contraints de vendre leur fille pour pouvoir se nourrir.





Le rire de Parwana disparaît lorsqu’elle rentre chez elle, une petite hutte aux murs de terre battue. Ce retour est synonyme de tristesse qui lui rappelle son destin: elle va être vendue à un étranger comme jeune mariée.





L’homme qui veut acheter Parwana dit avoir 55 ans, mais pour elle, c’est “un vieil homme” avec des sourcils blancs et une épaisse barbe blanche, a-t-elle déclaré à CNN le 22 octobre. Elle craint qu’il ne la batte et ne la force à travailler dans sa maison.





Mais ses parents disent qu’ils n’ont pas le choix. Alors que l’aide internationale se tarit et que l’économie du pays s’effondre, ils sont incapables de se procurer des produits de première nécessité comme la nourriture. Son père a déjà vendu sa sœur de 12 ans il y a plusieurs mois.





Parwana est l’une des nombreuses jeunes filles afghanes vendues en mariage alors que la crise humanitaire du pays s’aggrave. La faim a poussé certaines familles à prendre des décisions déchirantes, surtout à l’approche de l’hiver brutal.





Les parents se sont confiés à CNN et ont également autorisé les journalistes à parler avec leurs enfants.





Un choix impossible

Abdul Malik, le père de Parwana, ne dort plus la nuit. Avant la vente, il a confié à CNN qu’il était “brisé” par la culpabilité, la honte et l’inquiétude.





Il avait essayé d’éviter de la vendre - il s’est rendu dans la capitale provinciale, Qala-e-Naw, pour chercher en vain du travail, empruntant même “beaucoup d’argent” à des proches, et sa femme a dû mendier de la nourriture auprès d’autres résidents du camp. Mais il estime qu’il n’a pas le choix s’il veut nourrir sa famille.





L’argent de la vente de Parwana ne fera vivre la famille que pendant quelques mois, avant que Malik ne doive trouver une autre solution, a-t-il dit.





Parwana dit qu’elle espérait faire changer d’avis ses parents. Elle rêvait de devenir enseignante et ne voulait pas renoncer à son éducation. Mais ses supplications sont restées vaines.





“C’est ta mariée. S’il te plaît, prends soin d’elle”

Le 24 octobre, Qorban, l’acheteur, qui n’a qu’un seul nom, est arrivé chez elle et a remis au père de Parwana 200.000 afghanis (environ 2.200 dollars) sous forme de moutons, de terres et d’argent liquide.Qorban n’a pas décrit la vente comme un mariage, affirmant qu’il avait déjà une femme qui s’occuperait de Parwana comme si elle était l’un de leurs propres enfants.





“Parwana était bon marché, et son père était très pauvre et il a besoin d’argent”, a déclaré Qorban. “Elle travaillera dans ma maison. Je ne la battrai pas. Je la traiterai comme un membre de la famille. Je serai gentil.”





Parwana, vêtue d’un couvre-chef noir et d’une guirlande florale colorée autour du cou, a caché son visage et pleurniché pendant que son père en larmes disait à Qorban : “C’est ta mariée. S’il te plaît, prends soin d’elle, tu es responsable d’elle maintenant, s’il te plaît, ne la bats pas”.





Qorban a accepté, puis a saisi le bras de Parwana et l’a emmenée vers la porte. Alors qu’ils s’en vont, son père regardant dans l’embrasure de la porte, Parwana enfonce ses pieds dans la terre et essaie de se dégager, mais c’est inutile. Elle a été traînée jusqu’à la voiture qui attendait et qui s’est éloignée lentement.





Une pratique qui se répand depuis l’arrivée des talibans

Depuis la prise du pouvoir par les talibans, les histoires comme celle de Parwana se multiplient.





Bien que le mariage d’enfants de moins de 15 ans soit illégal dans tout le pays, il est couramment pratiqué depuis des années, en particulier dans les régions rurales de l’Afghanistan. Et elle ne fait que s’étendre depuis le mois d’août, poussée par la faim et le désespoir généralisés.





Selon un rapport des Nations unies publié cette semaine, plus de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Et plus de 3 millions d’enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë dans les mois à venir. Pendant ce temps, les prix des denrées alimentaires s’envolent, les banques sont à court d’argent et les travailleurs ne sont pas payés.





Et une fois qu’une fille est vendue comme épouse, ses chances de poursuivre son éducation ou de suivre une voie indépendante sont proches de zéro.





Au lieu de cela, elle est confrontée à un avenir beaucoup plus sombre. Selon le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), sans accès à la contraception ou aux services de santé génésique, près de 10% des jeunes Afghanes âgées de 15 à 19 ans accouchent chaque année.





Beaucoup d’entre elles sont trop jeunes pour pouvoir consentir à des relations sexuelles et sont confrontées à des complications lors de l’accouchement en raison de leur corps sous-développé. Les taux de mortalité liés à la grossesse chez les filles âgées de 15 à 19 ans sont plus de deux fois supérieurs à ceux des femmes âgées de 20 à 24 ans, selon le FNUAP.





“Je vais devoir vendre une autre fille si ma situation financière ne s’améliore pas”

Abdul Malik ne se fait pas d’illusions sur ce que la vente signifie pour sa fille ou sur ce que la sombre situation signifie pour l’avenir de sa famille.





L’acheteur a dit qu’il utiliserait sa fille comme ouvrière et non comme épouse, mais Malik sait qu’il n’a aucun contrôle sur ce qui lui arrive maintenant.





Le vieil homme m’a dit : “Je paie pour la fille. Ce que je fais d’elle ne vous regarde pas... c’est mon affaire”, a déclaré Malik à CNN.





L’avertissement sinistre pèse lourdement sur lui alors qu’il envisage les jours sombres qui l’attendent. Le froid s’installe et la neige a déjà commencé à recouvrir certaines parties du pays. Lorsque l’argent de la vente de Parwana sera épuisé, il sera de retour à la case départ, avec trois filles et un fils à charge.