À 96 ans, cet Italien devient le plus vieux diplômé de l’histoire de son pays: “J'ai réalisé mon rêve”

Vieux diplômé d'Italie

Giuseppe Paterno a connu la pauvreté dans son enfance, ce qui l’a empêché d’étudier. Il a survécu à la Seconde Guerre mondiale et à la pandémie actuelle. Aujourd’hui, à 96 ans, il a réalisé le rêve de sa vie. Giuseppe a obtenu une licence en philosophie. Il est le plus ancien Italien de l’histoire à y être parvenu.

“Étudier a toujours été ma plus grande ambition, mais ma famille n’avait pas les moyens de payer mes études. Nous étions une grande famille et très pauvres”, a déclaré Giuseppe après avoir reçu son diplôme de l’université de Palerme. “En termes d’âge, j’ai surpassé tous les autres, mais ce n’est pas pour cela que je l’ai fait.”





Giuseppe était l’aîné d’une famille de sept frères et sœurs. Enfant, il aidait son père à travailler dans une brasserie de Palerme. En juillet 1943, lorsque les troupes alliées débarquèrent en Sicile, Giuseppe travailla comme télégraphe pour l’armée italienne à Trapani.





“Je suis sorti indemne de la guerre et j’ai rejoint les chemins de fer. Je n’étais pas enthousiaste pour mon travail, mais je savais que je devais le faire parce qu’à ce moment-là, j’étais marié et j’avais une famille à faire vivre”, explique l’Italien. “En même temps, j’avais une envie irrésistible de me plonger dans les livres et de lire, d’étudier et d’apprendre.”





À l’âge de 31 ans, après avoir suivi des cours du soir, Giuseppe a obtenu son diplôme de géomètre. “Pendant la journée, je travaillais. Ensuite, je suis allé à l’école et j’ai étudié”, dit-il. Mais son rêve d’obtenir un diplôme universitaire est resté en sommeil pendant tout ce temps.





Une machine à écrire

Finalement, en 2017, l’homme s’est inscrit à l’Université de Palerme. Il a alors 93 ans et a plus de quatre fois l’âge de ses camarades de classe.





Il se levait tous les jours à sept heures, de bonne humeur. Il a utilisé une vieille machine à écrire pour faire ses devoirs. L’après-midi, il se reposait puis étudiait jusqu’à minuit. Ses voisins n’ont pas compris. Pourquoi s’est-il donné tout ce mal? “Mais ils n’ont pas compris à quel point il est important de poursuivre ses rêves, quel que soit son âge.”





La pandémie de coronavirus a menacé son rêve. Lorsque les cours ont été dispensés en ligne, Giuseppe a dû maîtriser les nouvelles technologies. Vu son âge avancé, il n’avait pas de temps à perdre.





“C’est l’un des plus beaux jours de ma vie”





Vendredi dernier, le rêve de Giuseppe est devenu réalité. Il a obtenu sa licence en philosophie. “C’est l’un des plus beaux jours de ma vie”, a-t-il déclaré après la cérémonie. “C’est juste dommage que ma femme ne puisse pas vivre ça.” Sa bien-aimée Stefana Battaglia est décédée il y a quatorze ans.