À Dubaï, ceux qui ne jeûnent pas n'ont plus à se cacher

La Vente de nourriture est désormais libre durant le Ramadan

Les restaurants de Dubaï servant de la nourriture durant les heures du jeûne musulman du ramadan ne sont plus tenus de se cacher derrière des rideaux, ont annoncé les autorités de l'émirat du Golfe, où le mois sacré débute mardi.

La cité-Etat, dont l'économie repose en grande partie sur les services, les loisirs et le tourisme, a cherché à relancer ces secteurs ces derniers mois en pleine pandémie de Covid-19. Et plus de 90% de ses habitants sont des étrangers dont une grande partie n'est pas de confession musulmane.

Les restaurants ont le choix

"Les restaurants de Dubaï peuvent choisir de placer ou non des rideaux ou de couvrir leurs façades pour servir de la nourriture pendant les heures de jeûne", a déclaré le département de l'Économie de Dubaï (DED) dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi. Selon cet organisme gouvernemental, la nouvelle circulaire revient sur une "pratique anciennement suivie" consistant à exiger des restaurateurs de mettre en place des "rideaux ou des écrans" pour cacher la prise des repas à la vue du public.





Portes ouvertes aux touristes

La nouvelle règle s’applique dès le premier jour du ramadan, mardi, a précisé cet organisme. Ces dernières semaines, Dubaï a largement ouvert ses portes aux touristes internationaux et allégé les restrictions liées à la Covid-19 pesant sur les activités publiques, faisant de l'émirat une destination pour tous ceux qui à travers le monde tentent d'échapper aux confinements.





Dubaï, un État très libéral