[Vidéo] À Mossoul, Emmanuel Macron appelle au respect des communautés en Irak

Le président français Emmanuel Macron visite l'église Notre-Dame-de-l'Heure à Mossoul, dans la province septentrionale de Ninive, le 29 août 2021

Après sa visite d'un sanctuaire chiite vendredi soir, Emmanuel Macron, en déplacement en Irak, s'est rendu dimanche à Mossoul, ville dévastée par l'organisation État islamique, pour renouveler son soutien aux chrétiens d'Orient et plaider pour le respect des communautés.





Emmanuel Macron poursuit son voyage en Irak dimanche 29 août par la visite de sites en reconstruction à Mossoul, ville dévastée lors de sa reprise au groupe État islamique en 2017, et une rencontre avec les dirigeants du Kurdistan irakien, fer de lance des combats contre cette organisation jihadiste.





Le président français est allé à la rencontre des chrétiens à Mossoul dans une église en reconstruction, lors d'une journée destinée à témoigner son "respect à toutes les communautés" irakiennes. À Notre-Dame de l'Heure, au cœur de Mossoul, pour redire mon attachement aux liens pluriséculaires qui nous unissent aux chrétiens d'Orient. La France œuvre pour la pluralité qui est la richesse du Moyen-Orient. pic.twitter.com/wv89TACFAG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 29, 2021

Samedi, Emmanuel Macron avait participé à un sommet régional à Bagdad, largement consacré à la lutte contre le terrorisme et à l'impact de la prise de Kaboul par les Taliban en Afghanistan.







Au deuxième et dernier jour de sa visite en Irak, le président est venu dimanche "reconnaître l'importance de Mossoul", deuxième ville d'Irak par la taille, et a exhorté les Irakiens à "travailler ensemble" lors d'une allocution prononcée à Notre-Dame-de-l'Heure, une église catholique fortement endommagée à partir de 2003 et que l'Unesco est en train de remettre en état.





Le président français doit également aller à la rencontre de la communauté sunnite de Mossoul, puis à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, où il doit s'entretenir avec les dirigeants de cette région autonome, en pointe dans la lutte contre l'EI.

"Pas d'équilibre en Irak sans respect des communautés"







La France, qui finance dans la région des écoles chrétiennes francophones, se veut protectrice des chrétiens d'Orient, mais aussi de toutes les minorités. "Nous allons faire revenir un consulat et des écoles" à Mossoul, a annoncé Emmanuel Macron.





Cette ville à majorité musulmane sunnite ainsi que la plaine de Ninive étaient jadis de hauts lieux du christianisme. Mais les violences qui ont éclaté à partir de 2003 puis l'occupation d'un tiers de l'Irak par le groupe État islamique entre 2014 et 2017 ont poussé la majorité des chrétiens à l'exil.





Ils ne sont plus que 400 000 dans le pays, contre 1,5 million en 2003 avant l'invasion américaine. Et beaucoup de ceux qui ont pris le chemin de l'exil hésitent à rentrer chez eux.





Mossoul porte toujours les stigmates des combats qui ont opposé les jihadistes aux troupes irakiennes épaulées par la coalition internationale. La reconstruction de la ville "est trop lente", a estimé Emmanuel Macron.





La France restera en Irak "aussi longtemps que l'Irak le demandera" et "quels que soient les choix américains", avait-il promis samedi lors du sommet régional de Bagdad.





"Ce message est civilisationnel mais également géopolitique. Il n'y aura pas d'équilibre en Irak s'il n'y a pas un respect de ses communautés", a déclaré le président français.





Désireux de traiter de manière égale toutes les confessions irakiennes, le chef de l'État français s'est d'ailleurs rendu samedi soir à Bagdad dans le sanctuaire chiite de Kadhimiya, en compagnie du Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi. Une telle visite est "une première pour un président français", a souligné Emmanuel Macron – allusion au fait que la France est traditionnellement alliée des dirigeants sunnites.





"Faire revivre la ville, avec sa diversité"





Après l'église de Mossoul, Emmanuel Macron doit se rendre sur le site de l'emblématique mosquée sunnite Al-Nouri, détruite par le groupe État islamique. C'est là qu'Abou Bakr Al-Bagdadi avait proclamé en 2014 l'établissement d'un "califat" dirigé par l'organisation jihadiste.





L'Unesco organise un vaste chantier pour la reconstruire quasiment à l'identique, avec son célèbre minaret penché.





La mosquée et l'église que visite le chef de l'État à Mossoul font partie des trois chantiers de reconstruction pilotés par l'Unesco et financés par les Émirats arabes unis, à hauteur de 50 millions de dollars.





"Il est vrai qu'il y a peu de chrétiens à Mossoul, mais quelques-uns reviennent et il faut créer les conditions pour faire revivre la ville, avec sa diversité", a expliqué l'Unesco, qui a inscrit la vieille ville sur la liste indicative du patrimoine mondial.





Emmanuel Macron doit échanger avec des jeunes Irakiens, dont des entrepreneurs et des étudiants, à l'université de Mossoul. Il passera ensuite l'après midi à Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien.