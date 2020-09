Accident mortel dans des arènes du Gard

Un "Raseteur" percuté par un taureau

Un “raseteur” stagiaire âgé de 23 ans est décédé jeudi après avoir été percuté par un taureau lors d’une course camarguaise dans les arènes de Vallabrègues, dans le département du Gard, relatent les médias français. Le jeune homme a été projeté par un taureau et a heurté un mur.