Accueil des migrants Ukrainiens : les propos scandaleux du premier ministre hongrois à l’égard des musulmans

L’armée russe poursuit son avancée en Ukraine cinq jours après son offensive dans le pays. Les hommes de Vladimir Poutine intensifient les bombardements aux portes de Kiev, la capitale ukrainienne. Certains civils ont fait le choix de rester afin de combattre « l’ennemi » russe mais une bonne partie de la population a opté pour la fuite vers les pays frontaliers (fermeture des frontières aériennes oblige). L’une de leurs destinations est la Hongrie où ils sont accueillis à bras ouverts par les habitants avec en tête de liste, le premier ministre hongrois.



Fervent défenseur de la lutte « anti-migrants », Viktor Orban qualifie la migration des populations du Moyen-Orient d’ « invasion musulmane ». Mais face à l’afflux de réfugiés (70 000 selon la police hongroise) ukrainiens, il semble avoir changé de fusil d’épaule et se justifie : « Il s'agit de faire preuve d'humanité, cette guerre nous rappelle qu'on peut tous se retrouver réfugié du jour au lendemain ».

Plus loin, le chef du gouvernement hongrois fait la distinction entre les migrations rencontrées ces dernières années en Europe et celle qu’elle connaît actuellement avec leurs voisins. « Il n’est vraiment pas dur de voir la différence entre des masses en provenance de pays musulmans et en quête d’une vie meilleure en Europe ; et des Ukrainiens qui ont besoin d’aide car ils fuient la guerre », a-t-il déclaré

D’après les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), cette guerre a occasionné pour le moment plus de 500 000 réfugiés et ce nombre continuerait d’augmenter.