Accusé de cyberharcèlement, Booba interrogé par un juge d'instruction





Le rappeur Booba a été entendu lundi matin à Paris par un juge d'instruction, accusé par la patronne de l'agence d'influenceurs Shauna Events, Magali Berdah, de mener à son encontre une campagne de cyberharcèlement depuis plus d'un an, a indiqué une source proche du dossier.