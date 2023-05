Aéroport de Casablanca : la mésaventure d’un ancien recteur de l’UCAD «avec un sandwich incroyable et de la limonade»

L’ancien recteur de l’UCAD Ibrahima Thioub n’oubliera pas de sitôt sa mésaventure à l’aéroport Mohamed V de Casablanca, au Maroc. Devant prononcer, ce dimanche, une communication lors du colloque organisé en marge du 23e Festival international du cinéma africain de Khouribga, l’historien a eu la désagréable surprise d'apprendre que son passeport de service n’est pas valide.



Pr Thioub a confié à l’APS, reprise par L’AS, qu’il a été expulsé après avoir été retenu à l’aéroport de Casablanca pendant douze heures de temps, «avec un sandwich incroyable et de la limonade qu(’il) ne boi(t) plus». «Heureusement que j’avais un livre avec moi, a-t-il souri en racontant son histoire. Vers 21 heures 30, j’ai été ensuite escorté par la police et rapatrié sur Dakar où j’ai revu mon passeport. Je suis arrivé chez moi à 3 heures du matin, samedi.»



L’ancien recteur de l’UCAD indique qu’il a ainsi été la victime collatérale du scandale de trafic de passeports de service révélé récemment. Il précise, en effet, que la police marocaine lui a fait savoir qu’une note de l’ambassade du Sénégal au Maroc portée à son attention indiquait que tous les passeports de service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 sont annulés.