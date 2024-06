Affaire Benalla : l’ancien garde du corps définitivement condamné à un an de prison ferme

L'ancien garde du corps du président français Alexandre Benalla au tribunal de Paris en juin 2023, pour son procès en appel sur les accusations d'agression d'un jeune couple lors de la manifestation du 1er mai en 2018. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Alexandre Benalla avait déjà été condamné en septembre 2023 pour des actes de violences commis en marge d’une manifestation le 1er mai 2018.





La Cour de cassation a rejeté mercredi 26 juin le pourvoi formé par l'ex-chargé de mission de l'Élysée Alexandre Benalla, rendant définitive sa condamnation à un an de prison ferme dans l'affaire des violences du 1er mai 2018.