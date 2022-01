Affaire Epstein: le prince Andrew, accusé d'agression sexuelle, bientôt jugé?

L’étau se resserre autour du prince Andrew. Un juge de New York a validé, ce mercredi 12 janvier, la plainte d’une femme américaine contre le deuxième fils de la reine Elizabeth II, malgré sa demande de rejet. La plaignante, Virginia Giuffre, l’accuse d’agressions sexuelles en 2001 quand elle avait 17 ans.





Dans sa décision, le juge Lewis Kaplan estime que la demande de rejet de cette plainte civile, déposée à l’été 2021 par Virginia Giuffre, l’une des victimes des crimes sexuels du financier américain Jeffrey Epstein, doit être “refusée à tous égards”.





Ghislaine Maxwell jugée coupable



La défense soutenait le rejet de cette plainte au motif que Virginia Giuffre avait signé en 2009 un accord de 500.000 dollars avec le financier américain pour ne pas le poursuivre, ainsi que “d’autres accusés potentiels”. Un argumentaire refusé par le juge, dans sa décision datée de mardi mais rendue publique mercredi.



Le prince, 61 ans, est embarrassé depuis des années par ses liens avec Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en prison en 2019, et son ancienne compagne Ghislaine Maxwell. Cette dernière a été jugée coupable le 29 décembre dernier de cinq chefs d’accusation de crimes sexuels, notamment le trafic sexuel de mineures entre 1994 et 2004 au bénéfice du milliardaire américain.





Le prince n’est pas poursuivi au pénal dans cette affaire et a toujours vigoureusement rejeté les accusations de Virginia Giuffre. La jeune femme, aujourd’hui âgée de 38 ans, affirme qu’Andrew l’a agressée sexuellement à trois reprises en 2001, à Londres, New York et aux îles Vierges américaines.