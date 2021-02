Affaire famille Diol: Une nouvelle arrestation après l’incendie criminel à Denver

L’enquête se poursuit dans l’affaire de l’incendie criminel survenu à Denver. Lequel a ôté la vie à Djibril Diol et à 4 membres de sa famille. Et les de nouvelles arrestations ne sont pas à exclure.Ainsi, selon Libération online, Tanya Bui (23 ans), la sœur d’un des mis en cause, qui était jusque-là inculpée pour trafic de drogue et détention d’armes, est également poursuivie pour meurtre.« Le bureau du procureur a annoncé que de nouveaux éléments attestent qu’elle a activement participé à la planification de l’attaque », a-t-on informé.Son frère Kevin Bui (16 ans), inculpé en tant qu’adulte, devait, avec ses deux amis, mettre le feu au domicile d’une bande rivale active comme eux dans le trafic de drogue. Mais les pyromanes se sont trompés de domicile.