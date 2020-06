Affaire IAAF : Les sms "dévastateurs et explosifs" entre Massata Diack et Me Habib Cissé

Libération dévoile le contenu des messages "dévastateurs et explosifs" entre entre Massata Diack et Me Habib Cissé dans l'affaire de la corruption à l'Iaaf.





Tout est parti de Lylya Shobokhuva qui, après avoir été prise en flagrant délit de dopage, exigeait le remboursement des sommes versées lorsqu'elle a été suspendue.





Pour limiter les dégâts, Massata Diack et Me Habib Cissé, qui ont voulu gérer le problème avec les autorités russes, ont malheureusement laissé des traces (virements, mails et Sms).





Le 2 avril, Massata Diack a envoyé un Sms à Me Cissé, lui demandant de le rappeler sur un autre numéro. L'avocat lui a répondu par Sms le 3 avril : "Bonjour, je vais remettre à Ab half today (la moitié aujourd'hui). J'ai besoin de 15 autres jours pour l'autre half. J'expliquerai à Ab le pourquoi".





"Ab" correspond aux initiales de Assane Bâ, assistant de Massata Diack. Qui a répondu, le même jour à Me Cissé : "Malheureusement, cher Maitre, je ne peux faire patienter le président pour entériner sa décision. 15 jours non, mais 5 jours oui".





Il ajoutait dans un Sms le même jour : "Remise du reliquat le 10 avril inchallah. Assane en serait informé ou il se peut que je sois à Paris pour 48 heures. Me Cissé répond : "Ok, mais je ne vois pas le lien avec la décision du président".





Le 9 avril, Massata a envoyé un mail à Me Cissé : "Bonsoir, je ne serai pas à Paris, mais Assane y sera. Pourrais-tu lui remettre le reliquat ? À bientôt à Dakar. Massata".





L'avocat : "Bonsoir Massata. Désolé, j'ai manqué tes deux appels. J'étais en réunion, je contacterai Assane demain. See you in Dakar, Habib."





Le 10 avril, Massata lui écrit deux SMS sans réponse : "Ok see, Assane" puis "As-tu vu Assane ?"





"Ok, répond Me Cissé, mais je ne vois pas le lien avec la décision du Président".