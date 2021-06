Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais renvoyé devant les assises de l'Isère pour "meurtre”

Procès de Nordahl Lelandais

L’ancien dresseur de chiens militaires, Nordahl Lelandais, est renvoyé devant les assises de l’Isère pour “meurtre” d’une fillette de huit ans nommée Maëlys qui avait disparu d’un mariage à seulement une demi-heure de route de Chambéry.





Les juges d’instruction en charge de l’affaire Maëlys ont ordonné mardi le renvoi de Nordahl Lelandais, condamné en mai à Chambéry à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’Arthur Noyer, devant les assises de l’Isère pour le “meurtre” de la fillette, a indiqué jeudi le parquet de Grenoble.