Affaire Pogba en France : Le nom de la sœur de Riyad Mahrez cité

En France, l’affaire Pogba connaît une nouvelle évolution. La semaine dernière, le parquet de Paris a demandé un procès correctionnel contre six proches du joueur de la Juventus Turin actuellement suspendu pour dopage. Ils sont accusés d’ « extorsion », d’ « association de malfaiteurs » et de « séquestration ».





Mariée à Mamadou, l’un des suspects





Parmi les suspects, on retrouve un certain Mamadou, qui traîne un passé criminel. Il avait déjà fait de la prison pour une attaque à main armée et un vol aggravé. Paul Pogba l’a hébergé chez lui à Turin, puis à Manchester United, afin de faciliter sa réinsertion sociale et l’éloigner des problèmes.





Au-delà de l'amitié entre les deux hommes, il s’est créé une relation de confiance, puisque Paul lui confiait des missions sensibles comme le transport de grosses "sommes d’argent en liquide pour son marabout". Il se trouve que Mamadou Traoré est marié à Maya Mahrez, la sœur de l’attaquant algérien Riyad Mahrez.





Elle n’est pas impliquée dans l’affaire





C’est du moins ce qu’a révélé une enquête de la chaîne du groupe l'Équipe selon les sites algériens TSA et Fennec Football.





Il est important de préciser que la sœur de Mahrez n’est pas impliquée dans l’affaire. Son nom a juste été cité parce qu’elle est mariée au suspect Mamadou.