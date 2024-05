Affrontements sur un péage d'autoroute entre supporters de l'OL et du PSG, "deux bus en feu"

Des affrontements sont en cours entre supporters de l'OL et du PSG et "envers les forces de l'ordre" à un péage d'autoroute près d'Arras et deux bus ont pris feu, deux heures avant la finale de la Coupe de France à Lille, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.





Les incidents ont lieu à la gare de péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais), à une soixantaine de kilomètres de Lille. Il n'y a "pour le moment pas de victimes", a précisé cette source.





AFP