Afghanistan : L'islamophobie et la crise humanitaire afghane au cœur de la 17e session de l'OCI

Hissein Brahim Taha, president Oci sur la question Afghane

La dix-septième session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) va se tenir ce dimanche 19 décembre dans la capitale pakistanaise, Islamabad. En marge de cette réunion, le Secrétaire général de l'OCI, Hissein Brahim Taha s’est entretenu avec le Premier ministre de la République islamique du Pakistan, M. Imran Khan.





Un communiqué parvenu à Seneweb fait état du contenu de l'échange entre les deux parties. Il se sont entretenus dans un premier temps sur la situation en Afghanistan et de ''l’importance de mobiliser tous les efforts possibles pour fournir des aides et une assistance urgentes à la population pour faire régner la sécurité et la stabilité''.





Autre point abordé, selon la note "les développements de la question du Jammu-et-Cachemire'', et les efforts déployés par l’OCI en faveur du soutien du peuple cachemiri dans sa lutte pour ses droits légitimes, y compris le droit à l’autodétermination, confirmé par toutes les résolutions du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, ainsi que des résolutions des Nations unies et du Conseil de sécurité.