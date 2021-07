Afghanistan : les Taliban ont multiplié les attaques depuis l’accord avec les États-Unis

Un policier afghan monte la garde à un poste de contrôle dans la banlieue de Kaboul, en Afghanistan, le 13 juillet 2021

Les attaques talibanes ont fortement augmenté en Afghanistan depuis la signature de l’accord de paix entre les insurgés et Washington, en février 2020, qui a conduit au départ des forces américaines, selon un rapport officiel américain publié jeudi.





La situation sécuritaire s’est fortement dégradée en Afghanistan depuis l’accord signé en février 2020 entre les Taliban et les États-Unis, selon un rapport officiel américain publié jeudi 29 juillet. Les "attaques initiées par l'ennemi", attribuées majoritairement aux Taliban, sont passées de 9 651 fin 2019 à 13 242 fin 2020, indique le Bureau de l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan (Sigar, qui dépend du Congrès), s'appuyant sur les données de la mission de l'Otan en Afghanistan.





C'est la première fois, depuis décembre 2019, que cette dernière publie des chiffres détaillés de ces attaques. Entre le 1er mars et le 31 mai, date des dernières données recueillies par la mission de l'Otan en Afghanistan, Resolute Support, avant le retrait de la plus grande partie des forces de la coalition, 1383 attaques ont été recensées, dont 3 268 ont été mortelles, selon le bureau du Sigar.





À la demande du gouvernement de Kaboul, l'Inspecteur général ne publie pas le nombre des pertes de l'armée afghane, dont les effectifs s'élèvent à quelque 300 000 hommes et femmes. Selon la mission de l'Otan, la violence contre les civils a atteint de records en avril et mai, avec 705 civils tués et 1330 blessés – presque autant que les trois mois précédents cumulés.





Resolute Support attribue 93 % des victimes civiles des derniers mois aux forces antigouvernementales (40 % aux talibans, 38 % à des insurgés non identifiés, 14 % au groupe État islamique et moins de 1 % au réseau Haqqani,proche des Taliban).





Le rapport note aussi que les Taliban ont pris le contrôle d'un nombre significatif de districts dans les zones rurales, même s'ils ne contrôlent pas les grandes villes. "La tendance globale est clairement défavorable au gouvernement afghan qui pourrait faire face à une crise existentielle s'il ne la renverse pas", souligne l'inspecteur général, John Sopko, dans le rapport.





"Ce qui est le plus inquiétant, c'est la vitesse et la facilité avec lesquelles les Taliban ont apparemment pris le contrôle de districts dans le nord du pays, ancien bastion de l'opposition aux Taliban", observe John Sopko. La récente avancée éclair des Taliban fait craindre qu'ils ne s'emparent à nouveau du pouvoir, 20 ans après en avoir été chassés fin 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis, après leur refus de livrer le chef d'Al-Qaïda Oussama ben Laden dans la foulée des attentats du 11-Septembre.