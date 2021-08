Afghanistan : Les talibans paradent avec des armes américaines

Lors des deux dernières années, les Etats-Unis ont fourni aux forces afghanes plus de 18 millions de cartouches de 7,62 mm et de calibre .50 d’après un décompte établi par l’inspecteur général spécial [capture d'écran @ErenNews]

Quelques jours après le retrait en urgence des forces américaines du sol afghan, les États-Unis abandonnent aux talibans un énorme arsenal militaire, créant de nouvelles polémiques.





Pris au dépourvu par l'avancée rapide des talibans en Afghanistan depuis quelques semaines, Joe Biden, le président américain, a ordonné le départ précipité de ses troupes, qui se traduit également par l'abandon d'un important stock d'armes et de véhicules au profit de leurs ennemis.





Comme on peut le voir dans l'extrait publié sur Twitter ci-dessus, les talibans paradent sur place avec l'armement laissé en catastrophe par les Américains. "Ce qu'ils ont vraiment gagné en puissance de combat, ce sont les véhicules blindés et les véhicules blindés légers et même certains chars et pièces d'artillerie", a indiqué Bill Roggio du Long War Journal dans des propos rapportés par CNN.





Un arsenal de guerre conséquent





D'après un rapport du Government Accountability Office de 2017, les États-Unis ont fourni à l'armée afghane plus de 600.000 armes légères, comme des M16 et des M4, ainsi que 80.000 véhicules et nombreux accessoires, à savoir des radios et des lunettes thermiques.





Un autre rapport fourni par l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan fait état d'un don de 7.000 mitrailleuses, 4.700 Humvee (véhicule de transport de l'US Army) et plus de 20.000 grenades entre 2017 et 2019 à destination de l'armée locale.