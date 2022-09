Afghanistan : un attentat dans un centre éducatif à Kaboul fait plusieurs victimes parmi les étudiants

Au moins 19 personnes ont été tuées dans un attentat suicide vendredi matin dans le centre éducatif Kaaj, accueillant des étudiants, a annoncé un porte-parole de la police.



Une explosion a eu lieu, vendredi matin 30 septembre, au centre éducatif Kaaj, dans l’ouest de Kaboul, la capitale afghane. « Les étudiants se préparaient à un examen lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser dans ce centre éducatif. Malheureusement, 19 personnes sont décédées et 27 autres ont été blessées », a précisé Khalid Zadran, porte-parole de la police.



Les équipes de sécurité sont sur place, la nature de l’attaque et les détails sur les victimes seront communiqués ultérieurement.



« Attaquer des cibles civiles prouve la cruauté inhumaine de l’ennemi et son absence de normes morales », a ajouté Abdul Nafy Takor, porte-parole du ministère de l’intérieur. Des vidéos postées sur les médias sociaux et des photos publiées par les médias locaux montrent des victimes ensanglantées transportées depuis les lieux de l’explosion.



Le 20 avril, au moins six personnes avaient été tuées et 24 blessées dans deux explosions ayant frappé une école pour garçons dans ce même quartier de l’ouest de la capitale.