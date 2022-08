Afghanistan : Une explosion dans une mosquée à Kaboul fait de 20 morts

Ce mercredi, une explosion a frappé une mosquée de Kaboul. Elle a fait au moins 21 morts et plus de 30 blessés, selon le bilan de la police afghane.



Elle s’est produite pendant la prière du soir. "Hier (mercredi), une explosion s'est produite dans une mosquée (...) pendant la prière du soir. En conséquence, 21 de nos citoyens sont morts en martyrs et 33 ont été blessés", a annoncé le porte-parole de la police de Kaboul dans un communiqué.



"La déflagration a été causée par des explosifs placés dans la mosquée" sunnite située dans le nord-ouest de la capitale afghane, a-t-il précisé à l'AFP.



L’ONG italienne Emergency déclare, dans un tweet, que cinq enfants figuraient parmi les personnes soignées, dont un âgé de 7 ans.



La mosquée Sediqia, qui a été visée, se trouve dans le quartier sunnite de Khair Khana et dispose aussi d'une école coranique.



Cette attaque intervient près d'une semaine après la mort d'un dignitaire religieux taliban et de son frère tués dans un attentat suicide dans une école coranique de Kaboul, revendiqué par l'organisation État islamique.